2019-09-11T12:39:37+03:00
Общество

В Самаре изменят схему движения автобусов № 75 и 89

Транспорт пустят в объезд из-за работ на водопроводных сетях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы изменят свой маршрут 12 сентябряАвтобусы изменят свой маршрут 12 сентябряФото: Архив "КП"
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В Самаре скорректируют схему движения автобусов № 75 и 89. Изменения в их маршрут внесут из-за ремонтных работ на водопроводе в районе дома № 48а на улице Мориса Тореза.

- Автобусы № 75 и 89 будут курсировать по измененному маршруту с 8:30 12 сентября и до окончания ремонтных работ, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сторону площади Кирова автобусы будут ездить по улицам Авроры, Гагарина, Энтузиастов и Мориса Тореза, а в направлении автостанции «Аврора» - по улицам Мориса Тореза, Карбышева, Гагарина, Авроры и далее по своим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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