2019-09-11T16:24:41+03:00
Общество

В Самаре должники за свет заплатят за отключение их от сети из своего кармана

Сейчас мобильные бригады посетили уже 350 должников
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В Самаре неплательщики расплатятся за отключение светаВ Самаре неплательщики расплатятся за отключение света
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АО «Самарагорэнергосбыт» в августе создал 5 мобильных бригад, которые ограничивают подачу электроэнергии хроническим неплательщикам. В настоящий момент они посетили уже более 350 должников.

Условием возобновления подачи электроснабжения отключенным потребителям является не только полная оплата потребленной электроэнергии, но и обязательная компенсация расходов, связанных с выездом и работой мобильной бригады, в размере 2800 руб. При этом если оплату за потребленную электроэнергию неплательщик может осуществить прямо из дома с помощью современных электронных сервисов, то оплату за подключение необходимо будет произвести в кассах гарантирующего поставщика на ул. Гагарина, 22 или проспекте Кирова, 210.

Самовольное включение энергии будет считаться несанкционированным, приведет к повторному ограничению и штрафу за несанкционированное подключение в размере 10-кратной оплаты по нормативу потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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