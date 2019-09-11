Благодаря неудачному опыту Билана с алкоголем в детской больнице в Самаре появятся два монитора

СЕГОДНЯ 21:05 2019-09-11T21:09:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре определились с тем, какое именно медицинское оборудование хотят получить в качестве извинения от проштрафившегося на концерте ко Дню города Димы Билана. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, два монитора пациента, которые помогают непрерывно отслеживать состояние младенца, получит областная больница имени Н.Н.Ивановой.

- Вопрос согласован с Лапушкиной и Ратмановой, все "за. Яна Рудковская также одобрила покупку,- написал Александр Хинштейн в своем твиттере. И в ответ на привычное ворчание комментаторов резюмировал:

- Если бы каждый, кто позволил себе некорректное поведение, потом извинился бы и купил хотя бы одну единицу медтехники, жизнь стала намного лучше.

Напомним, Дима Билан выступал на площади Куйбышева в день города Самары 2019. Он немного переборщил с коньяком и не слишком адекватно вел себя на сцене. Артист извинился перед зрителями, пообещал бесплатный концерт и детскую площадку в подарок городу. Также он отметил, что готов купить медицинское оборудование детской больнице. С датой "извинительного" концерта еще не определились. Артист и его команда предложили провести мероприятие 28 сентября, но в мэрии возразили, что в городе и так активная культурная программа и приткнуть Билана практически некуда. И предложили певцу выступить для самарских женщин 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU