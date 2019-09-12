2019-09-12T09:02:36+03:00
Общество

В Самаре нашли и наказали подростка, который прогуливался по крышам авто на Олимпийской

Суд отправил парня на 30 суток в Центр временного содержания для молодых правонарушителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек повредил чужой автомобильМолодой человек повредил чужой автомобиль
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История с подростком, который устал ходить по асфальту и решил пробежаться по машинам на улице Олимпийской, получила продолжение. Парня нашли и привлекли к ответственности.

Напомним, все произошло в июле этого года во дворе дома № 18 на улице Олимпийской. Шальная выходка молодого человека привела к тому, что был поврежден автомобиль местного жителя. Мужчина оценил ущерб в 50 тысяч рублей. Владелец авто нашел видеозапись случившегося и, проведя собственное расследование, выяснил, кто мог попортить его имущество.

Парень уже встал на путь исправления Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Парень уже встал на путь исправленияФото: ГУ МВД России по Самарской области

- Злоумышленником оказался 15-летний учащийся одного из учебных заведений города. Он признал свою вину и раскаялся. Школьник состоит на профилактическом учете в ПДН с марта 2019 года за мелкое хищение. Известно, что он часто пропускает занятия в школе и живет со своим 39-летним отцом, который работает строителем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Суд Кировского района постановил отправить подростка на 30 суток в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. По словам правоохранителей, парень уже встал на путь исправления, но профилактическую работу с ним нужно продолжить.

В Самаре во дворе на Олимпийской неизвестный бегал по машинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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