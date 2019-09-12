В Самаре несколько месяцев ищут двух сбежавших девушек-подростков

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-12T11:41:48+03:00

Полицейские предполагают, что девушки могут находиться у своих родственников Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские продолжают поиски двоих пропавших в этом году девушек. Одна из них сбежала из соцучреждения, а вторая ушла из дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Так, 16-летняя Анастасия Петровская является воспитанницей Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени Б.П. Фроловой. 4 февраля она самовольно ушла из учреждения, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Еще одна девушка — 15-летняя Ирина Основина — пропала 6 июня. В тот день она ушла из дома на улице Алма-Атинской и не вернулась. Обеих пропавших разыскивает отдел полиции № 1 по Самаре. По данным полицейских, девушки могут находиться у своих родственников, которые проживают на территории региона.

Сотрудники полиции просят помочь в поисках подростков. Всем, кому что-либо известно об их местонахождении, нужно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 020 (102), 89272134115.

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ИСТОЧНИК KP.RU