Вступились за дом «каменной Зои»: самарцы проголосовали против строительства высотки на Чкалова/Пушкина

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-12T14:14:53+03:00

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Жители Самары выступили против того, чтобы компании «Время плюс» разрешили сменить зонирование участка на пересечении улиц Чкалова и Пушкина. Фирма планировала построить там многоэтажный дом, но на публичных слушаниях получила много отрицательных мнений.

- Поступило 71 мнение в поддержку смены зонирования участка площадью 334,5 кв.м с Ц-3 (общественно-деловая зона) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Против выступили 95 человек. В смене зонирования рекомендовано отказать, - говорится в заключении, опубликованном на сайте администрации города.

Самарцам не понравилось, что высотка, этажность которой пока еще под вопросом, может закрыть им окна и как следствие единственный источник света. Кроме того, горожане забеспокоились, что из-за стройки будет снесен дом на улице Чкалова, где было знаменитое «стояние Зои». Это не только историческое место, но и и место паломничества верующих. В ходе публичных слушаний жители города заявили, что если что-то и строить на этом участке, то не очередную высотку, а детский сад или школу.

ИСТОЧНИК KP.RU