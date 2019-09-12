2019-09-12T14:41:57+03:00
Общество

В Тольятти пройдет Международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020»

Конференция является эффективной коммуникационной площадкой для профессионального обсуждения актуальных вопросов, задач и перспектив развития отрасли химических источников тока
Поделиться:
Изменить размер текста:

13-14 февраля 2020 года Тольятти состоится международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020». Организатором мероприятия выступает АО «ГК АКОМ» и научный технический центр «Аккумулятор инноваций».

Конференция является эффективной коммуникационной площадкой для профессионального обсуждения актуальных вопросов, задач и перспектив развития отрасли химических источников тока. Основная цель мероприятия – развитие конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленной сферы, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых технологий, обеспечивающих повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков.

К участию в «Battery Innovation 2020» приглашаются отечественные и иностранные представители предприятий производителей химических источников тока, предприятий автомобилестроения, вузов, НИИ, эксперты, представители региональных и федеральных органов власти.

К данному мероприятию приурочено проведение ежегодного конкурса научно-технических работ «Разработчик прорывных технологий химических источников тока» среди студентов, аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования, молодых ученых и исследователей. Конкурс стартует 01 сентября 2019 года и продлится до 31 декабря 2019 года.

Победители и призеры конкурса награждаются единовременной денежной премией, дипломом победителя и грамотами призеров конкурса

I место (2 победителя) – по 30 000 руб. каждому;

II место (2 приема) – по 20 000 руб. каждому;

III место (2 победителя) – по 10 000 руб. каждому.

Работы победителей публикуются в журнале, включенном в перечень РИНЦ.

Работы победителей и призеров конкурса публикуются на официальном сайте международной научно-технической конференции «Battery Innovation»:

http://akom.su/sites/bi/ .

Конкурс проводится по 4 научно-техническим направлениям:

- Новые разработки химических источников тока;

- Технология производства и сфера применения химических источников тока;

- Декарбонизация транспортных и энергетических решений;

- Переработка химических источников тока.

По двум номинациям:

1. «Инновационные материалы в химических источниках тока»

для фундаментальных научных разработок

2. «Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству»

для научно - технических проектов прикладного характера»

Участникам необходимо направить на электронный адрес: NacharovaNV@akom.ru заявку, научно-технический проект и презентацию с пометкой в теме письма «Конкурс». За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (8482) 956-444 доб.0-1627. Контактное лицо: Наталья Начарова. Более подробная информация о конкурсе: http://akom.su/sites/bi/competition.html

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запустить электробус в Самаре могут уже зимой
«Рад бы играть в любом клубе Англии»: Александр Соболев рассказал, какие предложения получал летом
В Самаре грузовая переправа до Рождествено начнет работать по-новому
Вот это улов: житель Самарской области поймал гигантского сома весом более 82 кг
"Мальчик вот-вот упадет": в Самаре начал рушиться памятник Дяде Степе
Вступились за дом «каменной Зои»: самарцы проголосовали против строительства высотки на Чкалова/Пушкина
В Самаре прокуратура нашла 33 сайта с пропагандой «зацепинга»
В Самаре более 130 млн рублей направят на переселение людей из аварийного жилья
Получал взятки около 10 лет: в Самаре прокуратура утвердила обвинение по делу экс-сотрудника Росгвардии
В Самаре несколько месяцев ищут двух сбежавших девушек-подростков
"А если бы кого-то убило?" В Самаре диван выкинули с балкона шестого этажа
В Самаре продлили срок перекрытия проезда по улице Садовой
В Самаре женщина на «Матизе» влетела в ВАЗ и толкнула его на пешехода
В Тольятти во дворе на Голосова ночью полыхала «восьмерка»
В Самаре на IT-фестиваль 404 приедут спикеры из Microsoft, Mail.ru и Яндекса
В Самарской области появится фонд защиты прав дольщиков
В Самаре в районе 6 причала внедорожник ударил в бок «Сузуки» и отправил его «отдыхать» на крышу
И даже музей есть! В Тольятти открылась новая ясельная группа в детском саду "Алиса"
В Самаре нашли и наказали подростка, который прогуливался по крышам авто на Олимпийской
В Самаре административный протокол помог алиментщику вспомнить о дочери и найти работу
Ищут с января: в Самарской области подросток самовольно ушел из реабилитационного центра и исчез
В "Новой Самаре" начали рыть котлован под будущую школу на 1200 мест
Жители Самары платят за домашний интернет больше, чем москвичи