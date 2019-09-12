В Тольятти пройдет Международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020»
13-14 февраля 2020 года Тольятти состоится международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020». Организатором мероприятия выступает АО «ГК АКОМ» и научный технический центр «Аккумулятор инноваций».
Конференция является эффективной коммуникационной площадкой для профессионального обсуждения актуальных вопросов, задач и перспектив развития отрасли химических источников тока. Основная цель мероприятия – развитие конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленной сферы, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых технологий, обеспечивающих повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков.
К участию в «Battery Innovation 2020» приглашаются отечественные и иностранные представители предприятий производителей химических источников тока, предприятий автомобилестроения, вузов, НИИ, эксперты, представители региональных и федеральных органов власти.
К данному мероприятию приурочено проведение ежегодного конкурса научно-технических работ «Разработчик прорывных технологий химических источников тока» среди студентов, аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования, молодых ученых и исследователей. Конкурс стартует 01 сентября 2019 года и продлится до 31 декабря 2019 года.
Победители и призеры конкурса награждаются единовременной денежной премией, дипломом победителя и грамотами призеров конкурса
I место (2 победителя) – по 30 000 руб. каждому;
II место (2 приема) – по 20 000 руб. каждому;
III место (2 победителя) – по 10 000 руб. каждому.
Работы победителей публикуются в журнале, включенном в перечень РИНЦ.
Работы победителей и призеров конкурса публикуются на официальном сайте международной научно-технической конференции «Battery Innovation»:
Конкурс проводится по 4 научно-техническим направлениям:
- Новые разработки химических источников тока;
- Технология производства и сфера применения химических источников тока;
- Декарбонизация транспортных и энергетических решений;
- Переработка химических источников тока.
По двум номинациям:
1. «Инновационные материалы в химических источниках тока»
для фундаментальных научных разработок
2. «Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству»
для научно - технических проектов прикладного характера»
Участникам необходимо направить на электронный адрес: NacharovaNV@akom.ru заявку, научно-технический проект и презентацию с пометкой в теме письма «Конкурс». За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (8482) 956-444 доб.0-1627. Контактное лицо: Наталья Начарова. Более подробная информация о конкурсе: http://akom.su/sites/bi/competition.html
ИСТОЧНИК KP.RU