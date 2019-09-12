Запустить электробус в Самаре могут уже зимой

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-12T15:11:52+03:00

Новый вид транспорта хотят внедрить на маршруты с разным пассажиропотоком

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Стало известно, когда на улицах Самары запустят новый вид общественного транспорта. Речь идет об электробусах, появление которых ранее анонсировал городской департамент транспорта.

- Электробус планируется взять в опытную эксплуатацию и запустить зимой на маршруты как со средним, так и с высоким пассажиропотоком, - сообщили в Твиттере представители дептранса.

Какая именно модель электробуса поступит в Самару, чиновники пока ответить затрудняются.

ИСТОЧНИК KP.RU