Запустить электробус в Самаре могут уже зимой
Новый вид транспорта хотят внедрить на маршруты с разным пассажиропотоком
Электробусы работают при помощи тягового электроприводаФото: Павел КЛОКОВ
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Стало известно, когда на улицах Самары запустят новый вид общественного транспорта. Речь идет об электробусах, появление которых ранее анонсировал городской департамент транспорта.
- Электробус планируется взять в опытную эксплуатацию и запустить зимой на маршруты как со средним, так и с высоким пассажиропотоком, - сообщили в Твиттере представители дептранса.
Какая именно модель электробуса поступит в Самару, чиновники пока ответить затрудняются.
ИСТОЧНИК KP.RU