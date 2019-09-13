2019-09-13T08:15:07+03:00
Происшествия

Дело экс-начальника отдела ГИБДД Самары, который брал взятки щебнем и канцелярскими товарами, передали в суд

Уже скоро Алексей Тулин окажется на скамье подсудимых
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бывший полицейский обещал за взятки закрывать глаза на нарушения местной фирмы и транспортного МПБывший полицейский обещал за взятки закрывать глаза на нарушения местной фирмы и транспортного МП
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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД по Самаре Алексея Тулина. Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий, получении взяток и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд Советского района Самары, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По версии следователей, Алексей Тулин с мая 2016 года по март 2017 года получил от гендиректора ООО канцелярские товары за 54372 рубля. За это он обещал не мешать ему работать и не привлекать к ответственности в случае каких-либо нарушений. Кроме того, экс-полицейский с мая 2017 года по май 2018 года получил от начальника службы путей транспортного МП взятку в виде 36 тонн щебня. В данном случае бывший начальник отдела ГИБДД должен был закрывать глаза на возможные нарушения сотрудников предприятия при ремонте трамвайных путей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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