2019-09-13T10:03:59+03:00
Общество

Придется еще подождать: патриарх Кирилл перенес свой визит в Самару

Его святейшество прибудет в 63 регион в конце сентября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Патриарх Кирилл побывает не только в Самаре, но и в ТольяттиПатриарх Кирилл побывает не только в Самаре, но и в ТольяттиФото: Архив "КП"
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Жителям Самары, которые ждут приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла, придется еще немного подождать. Его святейшество перенес свой визит в областную столицу. Ранее сообщалось, что он приедет в регион 20-21 сентября, но эти сроки перенесли на 26-27 сентября.

- Программа визита патриарха Кирилла останется прежней. Он, как и планировалось, посетит посетит Самару и Тольятти, - сообщили в правительстве Самарской области.

Так, 26 сентября, патриарх Кирилл побывает в Поволжском православном институте в Тольятти и проведет встречу со студентами и преподавателями. Тем же вечером он возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии — Преображенском соборе. 27 сентября патриарх Кирилл приедет в Самару. Здесь он проведет литургию и освятит Софийский собор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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