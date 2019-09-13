2019-09-13T10:37:47+03:00
Происшествия

Водителя автобуса, который устроил ДТП на остановке в Самаре, отстранили от работы

Мужчина хотел объехать другой автобус, но не рассчитал дистанцию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Никита Ильин / Подслушано СамараФото: Никита Ильин / Подслушано СамараФото: vk.com
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Стали известны подробности ДТП с участием двух автобусов, которое произошло вечером в четверг, 12 сентября, на улице Самарской в областной столице.

- Водитель автобуса № 41 решил объехать стоящий на остановке автобус № 47. При выполнения маневра он задел задней частью корпуса заднее боковое стекло другого автобуса. В результате стекло разбилось и пострадала девушка, - сообщил в компании «СамараАвтоГаз».

По данным облГлавка, в аварии пострадала 23-летняя девушка. Она получила незначительные повреждения. Ее для обследования увезли в больницу имени Пирогова.

Как уточнили в компании-перевозчике, всех пассажиров, которые ехали в данных автобусах, пересадили с их билетами на другой транспорт. Что касается виновника ДТП, то его временно отстранили от работы. С ним еще раз проведут инструктаж по соблюдению ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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