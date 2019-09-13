Не выдержал наплыва ребятни: в Самаре починят «приболевшего» пионера у ног Дяди Степы

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-13T12:24:29+03:00

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Памятник Дяде Степе на улице Ленинградской в Самаре, который местные жители заподозрили в обрушении, оградили сигнальной лентой. Напомним, горожан переполошила фигура одного из мальчиков, которые окружают великана-милиционера. Она частично оторвалась от платформы и начала заваливаться на бок. После огласки этой новости в соцсетях самарцев поспешили успокоить — памятник в порядке, просто его слишком часто осаждают дети.

- Дети расшатали анкер у одной из 5 малых скульптур. Такой наплыв ребятни, что даже бронза и металл не выдерживают. В понедельник в Самару приедут специалисты из Москвы, которые устанавливали памятник в 2015 году, и все закрепят, - сообщил в Твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам народного избранника, основной целью визита московских специалистов станет памятник Шостаковичу, которого 7 сентября установили в сквере на площади Куйбышева. Они укрепят памятник и сменят временные таблички на металлические. Заодно и починят пионера у ног Дяди Степы.

ИСТОЧНИК KP.RU