Самарагорэнергосбыт приглашает юных художников нарисовать «Свет в жизни родного города»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-13T11:50:13+03:00

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В Самаре школьников приглашают стать авторами рисунков на тему "Свет в жизни родного города". Конкурс проводит компания Самарагорэнергосбыт. Чтобы принять в нем участие, нужно отправить рисунок юного художника на энергетическую тему в группу ВКонтакте "Самарагорэнергосбыт" или принести его в офис компании по адресу ул. Гагарина, 22- А , на Гагарина 22. Сделать это необходимо до 20 сентября.

Победителей среди авторов рисунков определят с 23 по 30 сентября. Для этого в группе в ВК пройдет голосование. Авторы 10 рисунков, набравших наибольшее количество голосов, получат призы от главной энергосбытовой компании Самары, а все участники конкурса получат сувениры. В конкурсе принимают участие дети до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU