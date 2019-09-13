2019-09-13T11:50:13+03:00
Общество

Самарагорэнергосбыт приглашает юных художников нарисовать «Свет в жизни родного города»

Гарантирующий поставщик Самары проводит конкурс детского рисунка о связи электрической энергии с жизнью большого города
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А как вы видите свет в родном городе?А как вы видите свет в родном городе?
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В Самаре школьников приглашают стать авторами рисунков на тему "Свет в жизни родного города". Конкурс проводит компания Самарагорэнергосбыт. Чтобы принять в нем участие, нужно отправить рисунок юного художника на энергетическую тему в группу ВКонтакте "Самарагорэнергосбыт" или принести его в офис компании по адресу ул. Гагарина, 22- А , на Гагарина 22. Сделать это необходимо до 20 сентября.

Победителей среди авторов рисунков определят с 23 по 30 сентября. Для этого в группе в ВК пройдет голосование. Авторы 10 рисунков, набравших наибольшее количество голосов, получат призы от главной энергосбытовой компании Самары, а все участники конкурса получат сувениры. В конкурсе принимают участие дети до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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