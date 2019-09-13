2019-09-13T13:26:49+03:00
Общество

Стало известно, в автобусах каких еще маршрутов в Самаре появится бесплатный Wi-Fi

Подключить к интернету автобус № 66 не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Бесплатный Wi-Fi появится в 20 автобусах СамарыБесплатный Wi-Fi появится в 20 автобусах СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Автобусы Самары продолжают подключать к интернету. В конце лета бесплатным Wi-Fi снабдили несколько маршрутов. Сначала планировалось, что это будут автобусы № 66 и 67, но потом планы немного поменялись.

- Запланированная установка подключения к Wi-Fi на 66 маршруте не состоялась в связи с техническими особенностями. На данный момент курсируют подключенные автобусы 67 маршрута, - сообщили в Твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

По словам перевозчика, сейчас идет установка необходимого оборудования в автобусах 1 маршрута. Также, возможно, бесплатный Wi-Fi появится в автобусах № 5Д. Всего же компания планирует снабдить точками доступа 20 машин. Отметим, что узнать автобусы с Wi-Fi можно по специальным наклейкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К строительству моста через Волгу у Климовки «приложит руку» дочерняя компания «Автодора»
В Самаре может пройти крупный фестиваль японской культуры
Одна команда: В Самаре появилась аллея славы "Крыльев Советов"
Глухари тоже хотят есть! Сотрудники самарского зоопарка взялись за корзинки
Самарагорэнергосбыт приглашает юных художников нарисовать «Свет в жизни родного города»
Не выдержал наплыва ребятни: в Самаре починят «приболевшего» пионера у ног Дяди Степы
Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на смартфонах
В Сызрани из детского сада на Хвалынской эвакуировали 116 человек
В Самаре появится бесплатная школа для детей с ДЦП
Водителя автобуса, который устроил ДТП на остановке в Самаре, отстранили от работы
Придется еще подождать: патриарх Кирилл перенес свой визит в Самару
Четвертая победа в сезоне: тольяттинская хоккейная «Лада» дома обыграла китайский «Ценг Тоу»