Стало известно, в автобусах каких еще маршрутов в Самаре появится бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-13T13:26:49+03:00

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Автобусы Самары продолжают подключать к интернету. В конце лета бесплатным Wi-Fi снабдили несколько маршрутов. Сначала планировалось, что это будут автобусы № 66 и 67, но потом планы немного поменялись.

- Запланированная установка подключения к Wi-Fi на 66 маршруте не состоялась в связи с техническими особенностями. На данный момент курсируют подключенные автобусы 67 маршрута, - сообщили в Твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

По словам перевозчика, сейчас идет установка необходимого оборудования в автобусах 1 маршрута. Также, возможно, бесплатный Wi-Fi появится в автобусах № 5Д. Всего же компания планирует снабдить точками доступа 20 машин. Отметим, что узнать автобусы с Wi-Fi можно по специальным наклейкам.

ИСТОЧНИК KP.RU