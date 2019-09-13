Преступников еще не нашли: в Тольятти пятеро парней до смерти забили мужчину возле магазина

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-13T15:08:48+03:00

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В деле об убийстве 34-летнего жителя Тольятти ночью 27 июля появились новые подробности. Напомним, мужчину забили до смерти возле одного из магазинов города на проспекте Степана Разина, 79а. Как выяснилось, преступление могли совершить пятеро молодых людей. Они попали на камеры видеонаблюдения.

- Преступление было совершено 27 июля в период времени с 1:45 по 2:40. Пятеро молодых людей избили местного жителя, после чего он был доставлен в больницу. В последствии он скончался. Сейчас полицейские продолжают розыск подозреваемых, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, всем предполагаемым преступникам на вид 17-19 лет, рост 170-175 см. Четверо из них славянской внешности, один похож на татарина или азиата. Один молодой человек (светловолосый) был одет в черную куртку-ветровку, белую футболку с черным узором, синие джинсовые шорты до колен. На ногах у него были черные кроссовки с логотипом «Найк».

Еще один парень (тоже светловолосый) был спортивного телосложения. Он был одет в черную спортивную кофту с длинными рукавами и логотипом «Найк» на груди с правой стороны, красные тряпичные шорты до колен, разноцветные кроссовки с белой подошвой.

Третий подозреваемый тоже спортивного телосложения и светловолосый. Был одет в синюю футболку с белыми надписями на груди, серые шорты с темными пятнами и черные кроссовки.

Четвертый парень — темноволосый и худого телосложения. На нем были футболка, штаны и кроссовки темного цвета. Последний подозреваемый — предположительно, темноволосый азиат, имеет спортивное телосложение. Был одет в красную спортивную кофту с белой вставкой на груди и черной вставкой на плечах с надписью «Россия», черные тряпичные шорты и черные кроссовки.

Полицейские просят всех, кто узнал данных молодых людей или стал возможным свидетелем преступления, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-45-27, 93-45-45; 93-63-12 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="1024" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/731924" frameborder="0"></iframe> В Тольятти ищут подозреваемых в смертельном избиении мужчины 27.07.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU