2019-09-13T15:08:48+03:00
Происшествия

Преступников еще не нашли: в Тольятти пятеро парней до смерти забили мужчину возле магазина

Полицейские просят помочь в поиске молодых драчунов, из-за которых погиб человек [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Предполагаемые преступники попали на камеры видеонаблюденияПредполагаемые преступники попали на камеры видеонаблюденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В деле об убийстве 34-летнего жителя Тольятти ночью 27 июля появились новые подробности. Напомним, мужчину забили до смерти возле одного из магазинов города на проспекте Степана Разина, 79а. Как выяснилось, преступление могли совершить пятеро молодых людей. Они попали на камеры видеонаблюдения.

- Преступление было совершено 27 июля в период времени с 1:45 по 2:40. Пятеро молодых людей избили местного жителя, после чего он был доставлен в больницу. В последствии он скончался. Сейчас полицейские продолжают розыск подозреваемых, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, всем предполагаемым преступникам на вид 17-19 лет, рост 170-175 см. Четверо из них славянской внешности, один похож на татарина или азиата. Один молодой человек (светловолосый) был одет в черную куртку-ветровку, белую футболку с черным узором, синие джинсовые шорты до колен. На ногах у него были черные кроссовки с логотипом «Найк».

Еще один парень (тоже светловолосый) был спортивного телосложения. Он был одет в черную спортивную кофту с длинными рукавами и логотипом «Найк» на груди с правой стороны, красные тряпичные шорты до колен, разноцветные кроссовки с белой подошвой.

Третий подозреваемый тоже спортивного телосложения и светловолосый. Был одет в синюю футболку с белыми надписями на груди, серые шорты с темными пятнами и черные кроссовки.

Четвертый парень — темноволосый и худого телосложения. На нем были футболка, штаны и кроссовки темного цвета. Последний подозреваемый — предположительно, темноволосый азиат, имеет спортивное телосложение. Был одет в красную спортивную кофту с белой вставкой на груди и черной вставкой на плечах с надписью «Россия», черные тряпичные шорты и черные кроссовки.

Полицейские просят всех, кто узнал данных молодых людей или стал возможным свидетелем преступления, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-45-27, 93-45-45; 93-63-12 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.

В Тольятти ищут подозреваемых в смертельном избиении мужчины 27.07.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарца, который нападал с молотком на пенсионерок, отправили в колонию на 13 лет
В Самаре возле памятника «Черным гусарам» заложили капсулу с землей из Польши
Ушло всего 4 дня: самарские художники дорисовали граффити с пилотами-героями в Сургуте
Будет холодно и дождливо: в Самарской области резко изменится погода
Более 600 организаций стали участниками традиционной агропромышленной выставки в Усть-Кинельском
Приводите всю семью: в Самаре открылся первый региональный Дом такси
В Самаре приставы опечатали двери ресторана, где суши отравились более 70 человек
Спектакли "Театрального Приволжья" можно посмотреть онлайн
Стало известно, когда в Самаре начнется реконструкция улицы Мичурина
МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне
В Самаре вместо заросшего пустыря на Алма-Атинской сделали площадку для выгула собак
Стало известно, в автобусах каких еще маршрутов в Самаре появится бесплатный Wi-Fi
К строительству моста через Волгу у Климовки «приложит руку» дочерняя компания «Автодора»
В Самаре может пройти крупный фестиваль японской культуры
Одна команда: В Самаре появилась аллея славы "Крыльев Советов"
Глухари тоже хотят есть! Сотрудники самарского зоопарка взялись за корзинки
Самарагорэнергосбыт приглашает юных художников нарисовать «Свет в жизни родного города»
Не выдержал наплыва ребятни: в Самаре починят «приболевшего» пионера у ног Дяди Степы
Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на смартфонах
В Сызрани из детского сада на Хвалынской эвакуировали 116 человек
В Самаре появится бесплатная школа для детей с ДЦП
Водителя автобуса, который устроил ДТП на остановке в Самаре, отстранили от работы
Придется еще подождать: патриарх Кирилл перенес свой визит в Самару
Четвертая победа в сезоне: тольяттинская хоккейная «Лада» дома обыграла китайский «Ценг Тоу»