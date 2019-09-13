Самарца, который нападал с молотком на пенсионерок, отправили в колонию на 13 лет

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-13T17:01:49+03:00

Жертвами разбойника стали три пожилые самарчанки. Все они пострадали в один день

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В Самаре суд вынес приговор по делу о разбойных нападениях на пенсионерок. Напомним, жертвами преступника, который орудовал молотком, стали три местные жительницы. Всех их злоумышленник обчистил в один день.

- Было установлено, что 33-летний мужчина, находясь вечером 22 августа 2018 года возле домов №№ 145б, 143 и 117 на Московское шоссе, напал на трех пенсионерок. Он несколько раз ударил их молотком по голове и другим частям тела и похитил их имущество общей стоимостью 29 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Искали мужчину несколько месяцев. Задержали его только 10 ноября прошлого года. Свою вину самарец так и не признал. Несмотря на это, следователям все-таки удалось доказать его причастность к нападениям на женщин. В результате суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU