2019-09-14T17:59:25+03:00
Спорт

Даже жаль покидать любимую Самару: "Крылья Советов" вылетели на матч с "Краснодаром" 15 августа 2019

С одним из лидеров турнирной таблицы команда сыграет в воскресенье
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новичков "Крыльев" недавно представили фанатамНовичков "Крыльев" недавно представили фанатам
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Самарские "Крылья Советов" отправились в "Краснодар" на матч с местным клубом в 9 туре РПЛ. Видео, как команда садится в самолет солнечной субботой разместили в официальном аккаунте клуба.

- Даже жаль в такой солнечный и тёплый день покидать нашу любимую Самару Вылетаем на гостевой поединок с "Краснодаром" после позитивной и заряжающей встречи с болельщиками, - написали в соцсети.

К сожалению, последние игры для "Крыльев" были не самыми удачными. Однако, команда настроена позитивно. Недавно фанатам представили новичков клуба, они зарядились отличным настроением и пообещали сделать все, чтобы привезти домой хороший результат. Сейчас клуб ждут три выездных матча, а 28 сентября команда сыграет дома с "Тамбовом".

Игра в Краснодаре начнется в 20.00 по самарскому времени 14 сентября 2019 года.

Крылья Советов вылетели на матч с Краснодаром 15 сентября 2019. Держим курс на Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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