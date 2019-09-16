2019-09-16T10:29:07+03:00
Происшествия

Дело гендиретора Нефтегорского газового предприятия, который брал миллионные откаты, передали в суд

Камиль Шишканов уже скоро окажется на скамье подсудимых вместе с двумя своими посредниками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дело Шишканова и его посредников рассмотрит суд Железнодорожного района СамарыДело Шишканова и его посредников рассмотрит суд Железнодорожного района СамарыФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» Камиля Шишканова и двоих его посредников, которых обвиняют в коммерческом подкупе и мошенничестве на несколько миллионов рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд Железнодорожного района Самары, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, Камиля Шишканова задержали в мае прошлого года при передаче денег. По версии следствия, с 2016 по 2018 год глава газоперерабатывающего предприятия получил частями от генерального директора ООО «СМП Волга» коммерческий подкуп в 11,5 млн рублей. Деньги ему передали двое посредников — учредитель и финансовый директор ООО «СпецстройВолга» Неклеенко и гендиректор ЗАО Группа компаний «РОСТ» Чеха. Они предназначались для успешного заключения договора между «НГПЗ» и «СМП Волга» на выполнение строительных и пуско-наладочных работ на сумму более 98 млн рублей. Кроме того, следователи выяснили, что в мае 2016 года Шишканов получил от Неклеенко коммерческий подкуп в 2 млн рублей и еще 7,56 млн рублей от гендиректора ООО и представителя субподрядных организаций. За эти деньги Шишканов обещал подписать документы по приемке работ и перечислении платы за них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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