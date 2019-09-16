Необдуманный обгон: аварию с участием трех машин под Самарой устроила автомобилистка на KIA

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-16T10:48:28+03:00

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Стали известны подробности крупной аварии, которая произошла в воскресенье, 15 сентября, на трассе Самара — Димитровград в Красноярском районе. Там примерно в 15:30 столкнулись KIA, Chevrolet и Mitsubishi. Как выяснилось, аварию спровоцировала 33-летняя женщина за рулем корейского автомобиля.

- Женщина-водитель, двигаясь на автомобиле «Киа» со стороны Ульяновска в направлении Самары, пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате она столкнулась со встречным автомобилем «Шевроле». От удара «Шевроле» развернуло и отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Mitsubishi, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в аварии пострадал один человек — пассажирка автомобиля Mitsubishi. Ее госпитализировали в больницу. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять все детали ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU