2019-09-16T13:23:49+03:00
Спорт

Александр Соболев из "Крыльев Советов" снова возглавил список бомбардиров в РПЛ

Нападающий делит первую строчку вместе с Шомуродовым из "Ростова"
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр показывает отличную результативностьАлександр показывает отличную результативностьФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Самарские "Крылья Советов" накануне, в воскресенье 15 сентября, потерпели поражение в выездном матче с одним из лидеров РПЛ - "Краснодаром". Волжане уступили со счетом 2-4, но боролись до конца. Главный тренер гостей Миодраг Божович после матча заявил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.

Отметим, что первый гол поединка забил Александр Соболев. Это уже его седьмой мяч в чемпионате. Нападающий сравнялся с Эльдором Шомуродовым из "Ростова" и обосновался на первой строчке в списке бомбардиров РПЛ. Александр мог вырваться и в единоличные лидеры, но не реализовал пенальти в конце первого тайма.

Шомуродов может вернуться на вершину пьедестала уже сегодня. "Ростов" принимает "Ахмат". Впрочем, не факт, что форвард выйдет на поле - в сборной Казахстана он получил небольшую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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