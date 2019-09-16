2019-09-16T15:23:25+03:00
Общество

В Самаре в Струковском саду запретили раскачиваться на качелях

На арт-объекте появились таблички с соответствующим предупреждением
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Фото: Светлана МироноваФото: Светлана МироноваФото: Twitter.com
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Жители Самары удивились появлению в Струковском саду странных табличек. Их разместили на инсталляции «качели». Надпись на табличках следующая: «Стой! Раскачиваться запрещено! Опасно!».

- Во всем мире такие инсталляции созданы для использования людьми, а не для созерцания. Что это значит? - обратились горожане в Твиттере к чиновникам.

Как объяснили в МП «Парки Самары», эти садовые диваны — качели — являются арт-объектом, они не рассчитаны на такие «активности». Установка запрещающих табличек, по словам чиновников, вызвана заботой о здоровье посетителей парка. Бывали случаи, когда люди сильно раскачивались, цепи качелей рвались и все это заканчивалось травмами. К примеру, таким образом летом прошлого года пострадал ребенок. Сотрудники «Парков Самары» попросили бережнее относится к арт-объекту и не ломать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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