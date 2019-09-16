Осенью в Самаре заработают сельхозярмарки малых форматов

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-16T16:42:46+03:00

Сейчас чиновники ищут места, где можно было бы разместить мини-ярмарки

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В Самаре решили увеличить число сельскохозяйственных ярмарок. К пяти крупным муниципальным ярмаркам, которые открылись в минувшие выходные, хотят добавить еще и маленькие.

- В ноябре после того, как закончат свою работу ярмарки больших форматов, в Самаре откроются ярмарки малых форматов. Сейчас департамент экономразвития совместно с главами районных администраций прорабатывают схему их размещения, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, что самая крупная ярмарка находится на площади Куйбышева. Она будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 до 18:00 до 27 октября. Еще четыре ярмарки разместились в Красноглинском, Железнодорожном, Октябрьском и Куйбышевском районах. Так, в поселке Мехзавод возле ДК «Октябрь» ярмарка будет работать по пятницам, субботам, воскресеньям с 9:00 до 18:00; на пересечении улиц Киевской и Тухачевского — ежедневно с 8:00 до 19:00; на пересечении улиц Революционной, Митирева и Московсвкого шоссе — ежедневно с 8:00 до 19:00; а на пересечении улиц Кряжской и Уральской — ежедневно с 8:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU