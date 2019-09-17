2019-09-17T14:40:36+03:00
Происшествия

"Он плакал не переставая": следователи выясняют, как в Самарской области погиб четырехлетний мальчик

Ребенок ушиб палец калиткой и скончался
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Следователи проводят проверку по факту случившегосяСледователи проводят проверку по факту случившегосяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели четырехлетнего мальчика в одном из сел Шигонского района. Напомним, что он ушиб палец и вскоре после этого умер.

- Ребенок находился с бабушкой на территории частного дома и прищемил палец калиткой. Вызвали местного фельдшера. Он оказал первую медицинскую помощь, но ребенок продолжал плакать не переставая, - рассказывают корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в СУ СК по региону.

В связи с непонятностью ситуации родственники пострадавшего вызвали скорую помощь. Но спасти ребенка врачи уже не смогли.

- Сейчас устанавливается - до приезда скорой он умер или после. Проводится проверка, - добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я не успела спросить его имя»: неизвестный «волшебник» помог семье из Сызрани отправить на реабилитацию тяжелобольную девочку
В октябре потребители АО "СамГЭС" получат новые, более информативные платежки
Депутаты губДумы обсудили сохранение исторического облика Самары
Самый многочисленный: Шестой кассационный начнет работу с 1 октября
Супруги из Самарской области, воспитывающие 8 детей, поборются за звание лучшей семьи в ПФО
Продемонстрируют таланты и физподготовку: воспитанники самарских детдомов примут участие в фестивале ПФО «Вернуть детство»
В Самарской области продлили действие штормового предупреждения
Не хватало денег: в Тольятти начальница почтового отделения присвоила более 90 тысяч рублей
Самарцы смогут отслеживать передвижение автобуса № 480 в «Прибывалке»
Решат проблему с заторами: в Самаре на пересечении Победы и Земеца поставят светофор
Супруги из Самары выиграли в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей и отказались от него
В Самаре нашли коллектора, который одолевал звонками новокуйбышевский детский сад
Звезды научат: в Самаре открывается академия шоу-бизнеса и телевидения
Стало известно, сколько стоили «шоколадные» ванны попавшей в скандал чиновницы
В Самаре на пересечении Крупской и Водников маршрутка протаранила столб
"Хотела поделиться впечатлениями о приятном": чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне