"Он плакал не переставая": следователи выясняют, как в Самарской области погиб четырехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-17T14:40:36+03:00

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Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели четырехлетнего мальчика в одном из сел Шигонского района. Напомним, что он ушиб палец и вскоре после этого умер.

- Ребенок находился с бабушкой на территории частного дома и прищемил палец калиткой. Вызвали местного фельдшера. Он оказал первую медицинскую помощь, но ребенок продолжал плакать не переставая, - рассказывают корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в СУ СК по региону.

В связи с непонятностью ситуации родственники пострадавшего вызвали скорую помощь. Но спасти ребенка врачи уже не смогли.

- Сейчас устанавливается - до приезда скорой он умер или после. Проводится проверка, - добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU