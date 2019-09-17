"Он плакал не переставая": следователи выясняют, как в Самарской области погиб четырехлетний мальчик
Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели четырехлетнего мальчика в одном из сел Шигонского района. Напомним, что он ушиб палец и вскоре после этого умер.
- Ребенок находился с бабушкой на территории частного дома и прищемил палец калиткой. Вызвали местного фельдшера. Он оказал первую медицинскую помощь, но ребенок продолжал плакать не переставая, - рассказывают корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в СУ СК по региону.
В связи с непонятностью ситуации родственники пострадавшего вызвали скорую помощь. Но спасти ребенка врачи уже не смогли.
- Сейчас устанавливается - до приезда скорой он умер или после. Проводится проверка, - добавили в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU