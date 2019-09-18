Депутаты губдумы предложили предоставлять лесные участки в аренду без торгов для отдыха и туризма

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-18T13:50:02+03:00

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Самарская губернская дума подготовила изменения в Лесной кодекс РФ. Он предусматривает возможность предоставления в аренду без торгов лесных участков для отдыха, туризма и других физкультурно-оздоровительных мероприятий. По мнению депутатов, это должно помочь микрорайонам привлечь частные инвестиции и эффективно развивать территории. В среду, 18 сентября, с этим законопроектом на заседании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ выступил председатель комитета по строительству Самарской губдумы Владимир Кошелев.

- Данные изменения позволят за счет внебюджетных источников создать комфортную среду для проживания людей. Вместе с мероприятиями национального проекта «Жилье и городская среда» эти корректировки будут способствовать стимулированию жилищного строительства, - считает Владимир Кошелев.

Реализовать проект авторы инициативы предлагают в пригородах, которые соседствуют с лесами. Также они отмечают, что на лесных участках, которые планируется отдавать в аренду под организацию каких-либо мероприятий, будут размещаться только некапитальные объекты, поскольку капитальное строительство там запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU