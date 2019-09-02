2019-09-02T10:17:54+03:00
Происшествия

«На ней может быть кровь девочки-самоубийцы из Ульяновска»: в Самаре нашли куратора игры смерти

16-летняя Ника искала жертв для «Синего Кита» в городских пабликах «Вконтакте»
Михаил ГОРЮНОВ
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В социальных сетях до сих пор можно нарваться на игру смертиВ социальных сетях до сих пор можно нарваться на игру смертиФото: Из личного архива
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«Докажи, что ты сильнее боли!»

— Сначала сама была игроком, а потом давала задания другим, — так рассказывают волонтеры из Центра по противодействию киберпреступлениям о 16-летней Нике «В-Теме». Девушку они считают куратором игры смерти в социальных сетях.

Орудовала юная волжанка как минимум с начала года. По классической схеме — сидела в городских пабликах, выбирала внушаемых по ее мнению ребят и приглашала в «Синий Кит».

— Возьми лезвие и сделай 47 порезов на руке... докажи, что ты сильнее боли!; Игра в боль, она так захватывает; Никто об этом не узнает, я удалила все переписки; Вырежи на своей голове этот значок, — задания от Ники, в принципе, были стандартные для подобных пагубных развлечений.

Причастна к странным самоубийствам в Ульяновске?

В Самаре — родном городе девочки — она никого не довела до гибели. По крайней мере, борцы за чистый интернет таких случаев не выявили.

14-летняя Саша покончила с собой в марте Фото: соцсети

14-летняя Саша покончила с собой в мартеФото: соцсети

— Но мы думаем, что на даме есть кровь. Есть информация, что она 2 месяца давала указания девочкам с Ульяновска. Одна из них погибла, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» руководитель организации «Я выбираю жизнь» Сергей Цурко.

Коллеги Сергея предполагают, что « В-теме» может быть причастна к смерти 14-летней Александры А. 22 марта ее труп нашли заброшенной стройке на проспекте Врача Суворова. Родители девочки лишены прав на ее воспитание, она жила с бабушкой. По странице несчастной «Вконтакте» было понятно, что Александра активно интересовалась нежелательным контентом. В частности, она писала о самоубийствах.

Отметим, что 2 марта в том же недострое в шахте лифта нашли труп еще одного подростка — 15-летней Ангелины Ш. Они учились с Сашей в одной школе, но подругами не были.

Попалась агенту под прикрытием

С Никой уже провели беседу, ее переписки о многом говорят Фото: соцсети

С Никой уже провели беседу, ее переписки о многом говорятФото: соцсети

В связи с этими происшествиями заведены уголовные дела по фактам доведения до самоубийства. Причастна ли к ним Ника — предстоит установить следователям.

Борцы за чистый интернет вышли на девушку через своих агентов. Один из них «замаскировался» под старшеклассника и вступил с ней в переписку

Девушку уже допросили правоохранители. Они отмечают — родители Ники были в шоке. Задерживать ребенка пока не стали. Если подтвердиться, что она имеет отношения к суициду других детей — ситуация может поменяться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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