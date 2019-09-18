2019-09-18T21:22:23+03:00
Общество

Незрячий певец из Самары претендует на участие в "Евровидении"

Даниил Хачатуров просит земляков поддержать его в голосовании
Михаил ГОРЮНОВ
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Самарцев просят поддержать своего землякаСамарцев просят поддержать своего землякаФото: соцсети
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Стартовал российский этап музыкального конкурса для молодых исполнителей "Детское Евровидение". Открыто голосование, а среди претендентов есть и представитель Самарской области - Даниил Хачатуров, о котором "КП-Самара" писала раньше.

- Открыто голосование за финалистов "Детского Евровидения 2019". Мой сын Хачатуров Даниил представляет на Конкурсе "Детского Евровидения" Самарскую область, он написал песню сам и очень просит своих земляков поддержать его! - пишет мама мальчика Елена у себя в твиттере.

Отметим, что по задумке организаторов слушатели сами выберут артиста, который будет представлять Россию на конкурсе в Польше. Проголосовать за Даниила можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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