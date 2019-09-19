Движение перекрыто: в Самаре на Мичурина упавшее дерево оборвало контактную сеть трамваев

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-19T09:18:05+03:00

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Ураганный ветер с ливнем, которые обрушились на Самару в ночь на четверг, 19 сентября, оборвал линии электропередач, повалил деревья, также пострадала контактная сеть трамваев. В частности, серьезно осложнило ситуацию в городе рухнувшее дерево на пересечении улиц Мичурина и Клинической. Оно не только упало на проезжую часть, перекрыв проезд, но еще и оборвало провода. В итоге движение трамваев и троллейбусов оказалось парализовано.

- Проблемы уже устраняются, движение будет возобновлено в течение часа. Пока лучше планировать другие маршруты, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время работ проезд по участку улицы Мичурина от Клинической до Владимирской закрыли. Автомобилистов просят быть внимательнее и искать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU