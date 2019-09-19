«Может ухудшиться криминогенная обстановка»: самарскому омбудсмену не понравилось закрытие ночлежки для бездомных в Запанском

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-19T12:31:43+03:00

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Закрытие ночлежки в Центре социальной адаптации в поселке Шмидта (Запанской) обрадовала далеко не всех жителей Самары. Это решение ударило по тем людям, которые были постоянными посетителями данного стационара. По мнению уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой, прекращение работы ночного отделения Центра привело к нарушению прав бездомных.

- После закрытия ночного стационара часть граждан остались без паспортов, поскольку они были сданы в отделение по вопросам миграции для оформления регистрации в Центре соцадаптации. Одного инвалида перевели в круглосуточное отделение, три человека направили в Тольяттинский социальный приют, судьба еще 14 человек неизвестна, - рассказали в пресс-службе омбудсмена.

Ольга Гальцова направила письмо министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой о недопустимости нарушения прав людей без определенного места жительства.

- Решение о закрытии ночного отделения Центра соцадаптации без дальнейшего устройства всех находившихся в нем граждан повлекло нарушение их прав. Это решение может также повлечь ухудшение криминогенной обстановки в Самарской области и привести к тому, что эти граждане, которые вновь оказались на улице не по своей воле, могут пойти на преступления, - считает Ольга Гальцова.

По ее мнению, в Самаре и в области обязательно должны быть ночлежки для бездомных, тем более, что количество этих граждан постоянно растет.

ИСТОЧНИК KP.RU