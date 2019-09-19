Самарцев приглашают на бесплатную диагностику автомобиля
Предварительно к мастеру нужно записаться по телефону
В Самаре можно будет бесплатно проверить автомобиль "Лада"
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В воскресенье 22 сентября официальный сервис ЛАДА «Автоцентр на Заводском» приглашает самарцев на бесплатную диагностику автомобиля. Для вас: консультация квалифицированных специалистов, присутствие при диагностике, специальные условия на оригинальные запчасти и обслуживание. Обязательная предварительная запись по телефону в Самаре 97-37-555.
Услуга предоставляется на автомобили марки ЛАДА, по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU