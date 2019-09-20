2019-09-20T12:18:17+03:00
Общество

Чтобы дети не падали в воду: жители Самары попросили установить ограждения у канала в парке Гагарина

В МП «Парки Самары» считают, что избежать проблем поможет только особый контроль за маленькими непоседами
Анастасия ФИЛАТОВА
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В водный канал в парке Гагарина частенько падают детиВ водный канал в парке Гагарина частенько падают детиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары в очередной раз подняли вопрос о необходимости сделать парк имени Юрия Гагарина более безопасным для посетителей. Поводом этому стал несчастный случай, который произошел на пруду на минувшей неделе. Там две женщины с ребенком во время прогулки угодили в воду и едва не утонули.

- Просим рассмотреть установку ограждений у водоема или предложить другое решение проблемы, - обратились в Твиттере представители Единой дежурно-диспечерской службы к МП «Парки Самары» после жалоб горожан.

В ответ на это сотрудники муниципального предприятия заявили, что единственное решение этой проблемы - внимательно следить за детьми во время прогулок в парке.

- Проект канала изначально не предполагает ограждения. Если соблюдать элементарные меры безопасности и следовать запрещающим табличкам, то не будет никаких неприятных ситуаций, - отметили в «Парках Самары».

ИСТОЧНИК KP.RU

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