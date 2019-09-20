Чтобы дети не падали в воду: жители Самары попросили установить ограждения у канала в парке Гагарина
Жители Самары в очередной раз подняли вопрос о необходимости сделать парк имени Юрия Гагарина более безопасным для посетителей. Поводом этому стал несчастный случай, который произошел на пруду на минувшей неделе. Там две женщины с ребенком во время прогулки угодили в воду и едва не утонули.
- Просим рассмотреть установку ограждений у водоема или предложить другое решение проблемы, - обратились в Твиттере представители Единой дежурно-диспечерской службы к МП «Парки Самары» после жалоб горожан.
В ответ на это сотрудники муниципального предприятия заявили, что единственное решение этой проблемы - внимательно следить за детьми во время прогулок в парке.
- Проект канала изначально не предполагает ограждения. Если соблюдать элементарные меры безопасности и следовать запрещающим табличкам, то не будет никаких неприятных ситуаций, - отметили в «Парках Самары».
ИСТОЧНИК KP.RU