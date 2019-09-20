2019-09-20T13:41:53+03:00
Общество

Военная прокуратура проведет консультации для призывников и военнослужащих Самарской области

В регионе начинают работать телефоны «горячей линии» и консультационные центры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Консультации запускают в преддверии осеннего призыва в армиюКонсультации запускают в преддверии осеннего призыва в армиюФото: Архив "КП"
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В Самарской области с 1 октября стартует осенний призыв в армию. В связи с этим в регионе начинают работу консультационные пункты и телефоны «горячей линии» для призывников, военнослужащих и членов их семей. Консультации будет проводить военная прокуратура Самарской области.

- Военные и члены их семей, призывники и их родственники смогут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением службы, по вопросам призыва, а также подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ведомстве.

Обратиться за консультацией можно по следующим адресам и телефонам:

Военная прокуратура Самарской области — Самара, улица Ерошевского, 94, телефон: 8 (846) 263-42-47. Руководитель центра: Александр Шеховцов.

Структурные подразделения консультативно-правового центра:

- пгт. Рощинский, общ. № 1, телефон: 8 (846) 932-81-08. Руководитель подразделения: Александр Смирнов.

- Сызрань, улица Советская, 61, телефон: 89227224242. Руководитель подразделения: Кирилл Филин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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