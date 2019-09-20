Предприниматель из Отрадного, пойманный на крупном коммерческом подкупе, оказался депутатом

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-20T16:51:42+03:00

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Стали известны подробности задержания подозреваемого в крупном коммерческом подкупе. Фигурантом дела оказался не просто индивидуальный предприниматель, а депутат городской думы Отрадного Валерий Кириченко. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, Кириченко подозревают в том, что он в 2018 году подговорил директора одной из фирм создать видимость конкуренции на аукционе по выполнению работ. Руководитель ООО должен был только создать видимость своего участия в торгах. За это Кириченко обещал ему вознаграждение в 700 тысяч рублей. В итоге победа на торгах досталась депутату.

О преступлении Валерия Кириченко стало известно правоохранителям. Они задержали его и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU