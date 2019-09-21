2019-09-21T20:56:24+03:00
Общество

Чтобы не пугали детей: Запанском бездомным разрешили находиться в ночлежке до десяти утра

Сейчас специалисты продолжают поиски места для учреждения, где будут размещать бомжей и нуждающихся
Михаил ГОРЮНОВ
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Бездомным ищут новое учреждениеБездомным ищут новое учреждениеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Изменился порядок работы ночного отделения Центра социальной адаптации на улице Мостовой в Запанском. С 21 сентября там принимают лиц без определенного места жительства на новых условиях. Это должно не нарушить интересы как бомжей, так и жителей поселка Шмидта.

- В ходе совместной работы по урегулированию ситуации министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области было принято решение изменить время пребывания в ночном отделении до 10.00, что не будет совпадать со временем начала занятий в школе, - сообщает сегодня сайт Уполномоченного по правам человека в регионе Ольги Гальцовой.

Помимо всего прочего будет организован подвоз нуждающихся лиц в Центр и обратно. Также совместно с городскими службами производится подбор здания, расположенного вне жилого массива, для перевода туда всего учреждения.

Еще Ольга Гальцова планирует обратиться к руководству областного ГУ МВД с просьбой усилить патрулирование территории п. Шмидта в Самаре для поддержания порядка на территории и обеспечения безопасности граждан.

Напомним, работа ночного отделения была приостановлена 1 сентября 2019 года. К УПЧ стали поступать обращения от лиц, пользовавшихся услугами ночлежки, которые буквально оказались на улице. Гальцова направила письмо министру социально-демографической и семейной политики Марине Антимоновой о недопустимости нарушения прав граждан, отметив, что такое решение может среди прочего повлечь ухудшение криминогенной обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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