В Самарской области предприятие задолжало своим работникам более 3 млн рублей по зарплате
В Самарской области приставы «выбили» долг с одного из предприятий Кинельского района. Оно задолжало своим сотрудникам более 3 млн рублей по зарплате.
- В отношении предприятия было возбуждено 100 исполнительных производств о взыскании заработной платы на общую сумму свыше 1 млн рублей. Приставы предупредили руководство организации, что если он не будет вовремя погашать задолженность, то ему будет грозить уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Должник-работодатель не стал испытывать судьбу и полностью погасил долг по зарплате.
ИСТОЧНИК KP.RU