2019-09-23T09:27:54+03:00
Общество

В Самарской области предприятие задолжало своим работникам более 3 млн рублей по зарплате

Руководство «вспомнило» о необходимости платить деньги сотрудникам только после вмешательства приставов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставы пригрозили руководству предприятия уголовным наказаниемПриставы пригрозили руководству предприятия уголовным наказаниемФото: Мария ЛЕНЦ
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В Самарской области приставы «выбили» долг с одного из предприятий Кинельского района. Оно задолжало своим сотрудникам более 3 млн рублей по зарплате.

- В отношении предприятия было возбуждено 100 исполнительных производств о взыскании заработной платы на общую сумму свыше 1 млн рублей. Приставы предупредили руководство организации, что если он не будет вовремя погашать задолженность, то ему будет грозить уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Должник-работодатель не стал испытывать судьбу и полностью погасил долг по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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