Труба цела: теплоэнергетики назвали причину появления кипятка на пересечении Ерошевского и Ново-Садовой

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-23T15:52:46+03:00

Коммунальная неприятность произошла во время подключения нового дома к теплу

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Стала известная причина коммунальной неприятности, которая в понедельник, 23 сентября, произошла на пересечении улиц Ерошевского и Ново-Садовой в Самаре. Как выяснилось, река кипятка вышла на поверхность во время подключения нового жилого комплекса на улице Николая Панова, 25 к теплу.

- Произошедшее не связано с повреждением теплосетей. Дело в том, что был засорен дренажный трубопровод. Вода вышла на поверхность при проведении работ на нем, - сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей.

Сотрудники ПТС уже выехали на место и «обуздали» прорвавшийся наружу кипяток. Теплоэнергетики приносят извинения за случившееся и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи своих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU