Придется померзнуть: горячую воду жителям домов в районе улицы Панова вернут через четыре дня

СЕГОДНЯ 21:02 2019-09-23T21:02:23+03:00

В Самаре без горячей воды остались десятки домов

Сейчас здесь к центральному теплоснабжению подключают ЖК компании "Древо" и переводят другие дома на зимнюю схему

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В Самаре на 4 дня без тепла и горячей воды останутся жители домов в районе улиц Московское шоссе, Ново-Садовая, Луначарского, Панова, Лукачева. По данным компании АО ПТС сейчас здесь проводится подключение к центральному теплоснабжению жилого комплекса компании "Древо". Он находится на ул. Николая Панова, 25.

- Параллельно переводим на зимнюю схему теплоснабжению многоквартирные дома в вышеуказанном периметре улиц, - отметили в компании.

Тепло и горячую воду жителям дадут только 27 сентября. При этом синоптики ночью вообще обещают заморозки - до -3 градусов. Так что горожанам предстоят непростые деньки.

Сегодня на ул. Николая Панова автомобилисты могли лицезреть горячие потоки воды. По данным компании ПТС, здесь засорилась дренажная система.

ИСТОЧНИК KP.RU