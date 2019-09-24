2019-09-24T10:48:52+03:00
Общество

Не дождутся трамвая: рельсы вернутся на Хлебную площадь еще нескоро

Разрабатывать проект начнут только после того, как пустят движение по Фрунзенскому мосту
Ольга НОВИКОВА
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Трамваи на Хлебную площадь вернутся еще нескороТрамваи на Хлебную площадь вернутся еще нескороФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Восстановление трамвайных путей на ул. Фрунзе от ул. Пионерская до разворотного кольца на Хлебной площади предполагается в рамках второй очереди строительства Фрунзенского моста. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщили в городском департаменте транспорта. Правда, сделано это будет еще нескоро: для этого понадобится отдельный проект.

- Разработка этого проекта планируется после запуска движения по мостовому переходу, - сообщили в департаменте.

Напомним, самарцев возмутил демонтаж трамвайных путей с Хлебной площади. Рельсы мешали строительству Фрунзенского моста. Власти обещали, что после завершения строительных работ трамвай вернется в эту часть старого города, однако пока этого не произошло. Более того, на ул.Фрунзе уже уложили асфальт, и места для трамвайных путей там просто не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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