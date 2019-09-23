Трамвая не будет? Проект реконструкции Фрунзенского моста не предусматривает рельсы около Хлебной площади
Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» (1 этап) не предусматривает восстановление трамвайных путей от ул.Фрунзе до ул. Комсомольской. Об этом «КП-Самара» рассказали в министерстве транспорта Самарской области.
- Решение о восстановлении трамвайного движения по ул.Фрунзе будет приниматься в рамках отдельного проекта по заказу администрации Самары, - пояснили в минстрансе.
Напомним, трамвайные пути с Хлебной площади были демонтированы во время строительства Фрунзенского моста и реконструкции ведущих к нему транспортных развязок. Самарцы пожаловались на неудобства, и региональные власти обещали, что после завершения строительства трамваи вернутся в этот отдаленный уголок старого города.
Однако пока на ул.Фрунзе уже уложили асфальт, и трамвайных путей здесь не предусмотрено.
«Комсомолка» отправила запрос в администрацию Самары и будет следить за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU