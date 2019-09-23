Трамвая не будет? Проект реконструкции Фрунзенского моста не предусматривает рельсы около Хлебной площади

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-23T11:31:28+03:00

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Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» (1 этап) не предусматривает восстановление трамвайных путей от ул.Фрунзе до ул. Комсомольской. Об этом «КП-Самара» рассказали в министерстве транспорта Самарской области.

- Решение о восстановлении трамвайного движения по ул.Фрунзе будет приниматься в рамках отдельного проекта по заказу администрации Самары, - пояснили в минстрансе.

Напомним, трамвайные пути с Хлебной площади были демонтированы во время строительства Фрунзенского моста и реконструкции ведущих к нему транспортных развязок. Самарцы пожаловались на неудобства, и региональные власти обещали, что после завершения строительства трамваи вернутся в этот отдаленный уголок старого города.

Однако пока на ул.Фрунзе уже уложили асфальт, и трамвайных путей здесь не предусмотрено.

«Комсомолка» отправила запрос в администрацию Самары и будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU