«Перенес инсульт и несколько операций»: про болезнь бывшего мэра Новокуйбышевска знал весь город

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-24T12:24:24+03:00

Бывшие коллеги по нефтяному цеху рассказали, что Владимир Фомин ушел с Новокуйбышевского завода масел и присадок по состоянию здоровья

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Бывшие коллеги по нефтяному цеху рассказывают, что Владимир Фомин ушел с Новокуйбышевского завода масел и присадок по стоянию здоровья - он перенес инсульт и несколько операций.

Председатель ассоциации предпринимателей Новокуйбышевска Лариса Атаджанова также считает, что его поступок связан с болезнью, возможно, был вызван сильными болями.

- Про его болезнь знал весь город, мэр даже брал трехмесячный отпуск и уезжал лечиться в Германию, проходил длительную реабилитацию, но, видимо, это не помогло, - говорит она. - Семья у них хорошая, дружная, с бизнесом не связана, жена – известный в городе эндокринолог. Сам Фомин был хорошим хозяйственником, стремился благоустроить город, когда пришел на пост мэра – сразу активно включился в работу, но болезнь выбила из колеи.

Напомним, мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин сложил свои полномочия 23 сентября. А в ночь на 24 сентября его госпитализировали с огнестрельным ранением груда. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался. По основном версии следствия. Владимир Фомин сам выпустил в себя пулю из охотничьего ружья.

ИСТОЧНИК KP.RU