2019-09-24T15:44:22+03:00
Общество

Маршрут автобуса № 480 хотят продлить до микрорайона Крутые Ключи

Пока автобус ходит только до Баварской деревни в «Кошелев Парке»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Перевозчик подал заявление на продление маршрута в минтрансПеревозчик подал заявление на продление маршрута в минтранс
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В Самаре собираются скорректировать схему движения автобуса № 480. Сейчас он курсирует между железнодорожным вокзалом и районом «Кошелев Парк» (Баварская деревня), но в дальнейшем его маршрут могут продлить до микрорайона Крутые Ключи.

- У нас на рассмотрении находится заявление перевозчика о продлении маршрута автобуса № 480 до микрорайона Крутые Ключи. Его планируется сделать конечной остановкой городского транспорта, - сообщили в Твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Сколько еще чиновники будут рассматривать эту заявку и когда именно автобус поедет по обновленному маршруту, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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