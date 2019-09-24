Маршрут автобуса № 480 хотят продлить до микрорайона Крутые Ключи
В Самаре собираются скорректировать схему движения автобуса № 480. Сейчас он курсирует между железнодорожным вокзалом и районом «Кошелев Парк» (Баварская деревня), но в дальнейшем его маршрут могут продлить до микрорайона Крутые Ключи.
- У нас на рассмотрении находится заявление перевозчика о продлении маршрута автобуса № 480 до микрорайона Крутые Ключи. Его планируется сделать конечной остановкой городского транспорта, - сообщили в Твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Сколько еще чиновники будут рассматривать эту заявку и когда именно автобус поедет по обновленному маршруту, пока не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU