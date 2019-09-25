Соблазнился 1,5 млн рублей: в СК рассказали подробности задержания общественника и депутата Аркадия Лазарева

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-25T11:03:12+03:00

Следователи полагают, что активиста подкупили, чтобы он не участвовал в электронном аукционе

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Стали известны подробности задержания депутата Самарского района Самары, члена регионального ОНФ и учредителя ООО Аркадия Лазарева. Напомним, его подозревают в крупном коммерческом подкупе.

- По версии следствия, в августе 2019 года депутат и представитель фирмы «А» договорились о том, что Лазарев не будет участвовать в аукционе на право заключения госконтракта на оказание услуг по реализации арестованного имущества за денежное вознаграждение в 1,5 млн рублей. В результате победителем аукциона стала компания «А», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

О случившемся стало известно сотрудникам ФСБ. В сентябре они в рамках оперативного эксперимента задержали посредника, который должен был передать деньги Аркадию Лазареву. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении общественника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере», продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU