Соблазнился 1,5 млн рублей: в СК рассказали подробности задержания общественника и депутата Аркадия Лазарева
Стали известны подробности задержания депутата Самарского района Самары, члена регионального ОНФ и учредителя ООО Аркадия Лазарева. Напомним, его подозревают в крупном коммерческом подкупе.
- По версии следствия, в августе 2019 года депутат и представитель фирмы «А» договорились о том, что Лазарев не будет участвовать в аукционе на право заключения госконтракта на оказание услуг по реализации арестованного имущества за денежное вознаграждение в 1,5 млн рублей. В результате победителем аукциона стала компания «А», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
О случившемся стало известно сотрудникам ФСБ. В сентябре они в рамках оперативного эксперимента задержали посредника, который должен был передать деньги Аркадию Лазареву. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении общественника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере», продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU