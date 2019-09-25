Самарский депутат Аркадий Лазарев, пойманный на коммерческом подкупе, может лишиться членства в партии

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-25T14:03:56+03:00

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Самарское отделение «Единой России» намерено приостановить членство в партии депутата Аркадия Лазарева, которого недавно задержали по подозрению в коммерческом подкупе

- Сейчас решается вопрос об избрании Аркадию Лазареву меры пресечения. Как только этот вопрос будет решен, президиум политсовета местного отделения партии приостановит его членство. Заседание назначено на четверг, 26 сентября, - сообщили в пресс-службе «Единой России».

Напомним, активиста самарского отделения ОНФ, руководителя региональной общественной организации «Дорога63», депутата Самарского района Аркадия Лазарева заподозрили в том, что он договорился с представителем одного из ООО не участвовать в электронном аукционе. За это ему предназначалось вознаграждение в 1,5 млн рублей. Деньги ему должен был передать посредник. Его тоже задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU