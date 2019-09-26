На продолжение строительства Фрунзенского моста в Самаре направят еще 1,3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-26T11:41:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На строительство Фрунзенского моста в Самаре направят еще 1 млрд 331 млн рублей. Об этом стало известно во время заседания комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

- За счет увеличения расходной части областного бюджета 2019 года предусмотрено финансирование различных социально значимых объектов. В частности, средства пойдут на продолжение строительства Фрунзенского мостового перехода, - рассказали в губдуме.

Напомним, что около двух недель назад подрядчик приступил к новому этапу работ на Фрунзенском мосту. Рабочие начали укладывать там асфальт. Сколько именно займут эти работы, пока не известно. Отметим, что движение по мостовому переходу должны пустить до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU