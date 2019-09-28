В Самаре жителям города предложили оценить новый генплан с изменениями

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-28T13:49:36+03:00

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В Самаре подготовили изменения в генплан города, теперь у жителей хотят спросить, что они думают по поводу проекта. До 24 октября 2019 года продлятся публичные слушания по этому вопросу. Проект генплана со всеми изменениями выставлен в холле первого этажа здания на Галактионовской, 132, где располагается Департамент строительства. С понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 здесь жителей встретят сотрудники департамента строительства и ответят на вопросы по документу. В пятницу экспозиция работает с 9.00 до 16.00.

А уже 24 октября пройдут публичные слушания в актовом зале на ул. Ново-Садовой, 20. Здесь рассмотрят все поступившие предложения и недовольства.

Напомним, что новый генплан Самары собираются утвердить в 2020 году. Внести в него комплексные изменения решили еще в 2016 году. Сейчас проект предусматривает расчетные изменения до 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU