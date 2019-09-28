В Самаре продолжают искать инвестора для магистрали "Центральная", которую начнут строить в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-28T16:08:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области продолжают искать инвестора для строительства магистрали "Центральная". Его планируют начать в 2020 году - как уже не раз сообщало министерство транспорта и автомобильных дорог. Известно, что под проект могут выделить средства из федерального бюджета.

Строительство долгожданной для самарцев магистрали пройдет в два этапаэ. Первый - от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. Второй - от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе. На первый этап нужно около 7,4 млрд рублей, половину из них, как предполагалось, может выделить федеральный бюджет. Это, по словам главы министерства экономического развития и экономики Самарской области Дмитрия Богданова поможет включить принципы государственно-частного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU