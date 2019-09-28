2019-09-28T19:48:57+03:00
Общество

Сотрудникам "Пассажиравтотранса" долги по зарплате отдали только через три месяца

Для этого понадобилось вмешательство прокурора
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Раньше ПАТ управляло всеми автобусными перевозками в городеРаньше ПАТ управляло всеми автобусными перевозками в городе
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В Самаре прокуратура нашла нарушения прав работников в "Пассажиравтотрансе". Проверяющие выяснили, что здесь уже с июля 2019 года не платили зарплату работникам. Всего компания задолжала 1,4 млрд рублей перед 116 сотрудниками.

- Приняты меры прокурорского реагирования, направлены необходимые предостережения директору предприятия, также приказы о взыскании долга направлены в суд, - сообщили в прокуратуре.

Также поступила информация, что после этих шагов деньги работникам все таки выплатили в полном объеме. Долгов перед ними у предприятия не осталось.

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При этом в департаменте транспорта объясняют, что уже давно на работу выходили гораздо меньше автобусов, чем было заявлено. При этом количество состава на 50 и 47 маршрутах только (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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