Задержали прямо в квартире: появились новые подробности ареста мужчины, напавшего с ножом на девушку в Самаре

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-30T17:55:22+03:00

Самарские полицейские благодарят неравнодушных граждан и ищут тех, кто еще пострадал от противоправных действий мужчины

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«Неужели маньяк?» - Взволновались жители Самары, узнав, что в пятницу, 27 сентября в центре города мужчина с ножом напал на девушку. Произошло это в районе дома 152 по ул. Братьев Коростелевых. 19-летнюю девушку доставили в больницу с колото-резанным ранением.

Пострадавшая рассказала полицейским, что рано утром шла по улице, когда на нее напал неизвестный мужчина. Девушка попыталась вырваться и почувствовала удар острым предметом, затем нападающий скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД России по самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили и опросили возможных очевидцев происшествия.

Появилась ориентировка, с приметами разыскиваемого. Она разошлась по всем сотрудникам полиции и Росгвардии, общественным организациям правоохранительной направленности и социальным сетям.

В итоге, полицейским удалось выяснить, личность подозреваемого и его адрес. Подтвердить эти данные помогла информация от неравнодушных граждан. Вскоре подозреваемый был задержан в квартире одного из домов на ул. Чапаевской в Самаре. Оказалось, что на девушку в пятницу утром напал 33-летний ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений местный житель. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Теперь полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/734567" frameborder="0"></iframe> В Самаре парень с ножом напал на девушку.

Всем, кто пострадал от действий задержанного или стал очевидцем совершенных им преступлений, полиция просит обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам в Самаре: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 332-02-02;

ИСТОЧНИК KP.RU