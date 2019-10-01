2019-10-01T13:01:05+03:00
Общество

Стало известно, когда и по какому маршруту запустят электробусы в Самаре

Пока новый вид транспорта будет курсировать в тестовом режиме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Электробусы поедут по Самаре уже этой осеньюЭлектробусы поедут по Самаре уже этой осеньюФото: Павел КЛОКОВ
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Стали известны подробности запуска электробусов, появление которых недавно анонсировал департамент транспорта Самары. Как сообщил на встрече с жителями руководитель компании «Древо» и застройщик Южного города Николай Чудаев, новый транспорт будет заезжать в их микрорайон.

- В конце ноября территорию Южного города и Самары в экспериментальном режиме будут соединять 5 электроаэробусов. Это будет муниципальный транспорт Самары, - сообщил глава стройкомпании.

По словам Николая Чудаева, если эксперимент удастся, то аэробусы будут в дальнейшем ходить по маршруту Новокуйбышевск — Южный город — Самара на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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