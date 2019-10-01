Стало известно, когда и по какому маршруту запустят электробусы в Самаре
Стали известны подробности запуска электробусов, появление которых недавно анонсировал департамент транспорта Самары. Как сообщил на встрече с жителями руководитель компании «Древо» и застройщик Южного города Николай Чудаев, новый транспорт будет заезжать в их микрорайон.
- В конце ноября территорию Южного города и Самары в экспериментальном режиме будут соединять 5 электроаэробусов. Это будет муниципальный транспорт Самары, - сообщил глава стройкомпании.
По словам Николая Чудаева, если эксперимент удастся, то аэробусы будут в дальнейшем ходить по маршруту Новокуйбышевск — Южный город — Самара на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU