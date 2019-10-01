2019-10-01T22:33:57+03:00
Общество

Ни копейкой меньше! Глава Октябрьска не хочет отдавать зарплату и привилегии

Положение о денежном вознаграждении признали незаконным в городском суде, но администрация подала аппеляцию.
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александра Гожая незаконно назначила себе зарплатуАлександра Гожая незаконно назначила себе зарплату
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Глава администрации Октябрьска Александра Гожая не согласна с решением городского суда, который потребовал отменить документ "Положение о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий главы г.о. Октябрьск. Администрация подала аппеляцию и просит отменить это решение, сообщает Самарское обозрение.

Документ Гожая подписала 26 октября 2015 года - на тот момент она была и.о. мэра, избрали ее спустя 2 дня. И только через четыре года прокуратура доказала, что это постановление противоречит закону. В администрации отменять документ отказались. Дело ушло в суд.

Тем временем неясно, из-за чего вообще возник сыр-бор. Документ на сайте администрации отсутствует, стороны не комментируют, о каких же суммах в нем идет речь. Как сообщала ранее КП-Самара, за 2018 год градоначальница заработала 1,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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