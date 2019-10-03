2019-10-03T14:01:45+03:00
Общество

Необосновано завышен: в Самаре суд отменил приказ о тарифе на вывоз мусора

Правда, перерасчет за время его действия жители не получат
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Михаил МатвеевФото: Михаил МатвеевФото: Twitter.com
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В Самаре завершился трехмесячный процесс по делу о мусорном тарифе. В четверг, 3 октября, Самарский областной суд вынес решение об отмене приказа департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа на вывоз мусора.

- Судья Татьяна Родина отменила приказ о тарифе на мусор. Всех поздравляю, кто нас поддерживал! Мы победили, - написал в твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Напомним, что местные депутаты обратились с иском в суд из-за того, что тариф, по их мнению, завышен: в расчетах указаны слишком большие затраты регоператора на арендную плату и вывоз мусора. За время судебной тяжбы были проведены две экономические экспертизы тарифа, но результаты их оказались противоположны. Суд все-таки решил, что тариф экономически необоснован, и удовлетворил иск депутатов. Правда, тариф будет отменен не с момента издания приказа, а с момента вынесения решения суда. Таким образом, получить перерасчет за время действия тарифа жители региона не смогут, но теперь он будет пересчитан. Отметим, что чиновники намерены обжаловать это решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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